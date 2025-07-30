Российские специалисты создали дрон-тяжеловес «МиС-150», который является аналогом украинской «Бабы-яги». Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «МиС».

Новый дрон предназначен для доставки и сброса боеприпасов и гуманитарных грузов военным, находящимся в зоне боевых действий. Кроме того, в отличие от предыдущей версии «МиС-35», новый аппарат может выполнять функции ударного дрона.

По словам разработчиков, беспилотник отличается повышенной грузоподъемностью — до 15 кг. В настоящий момент ведутся летные испытания аппарата. Планируемая дальность его полета составит 12 км. Также новый беспилотник оборудован системой «Поводырь», которая позволяет уводить технику из зоны действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

До этого бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что украинская армия находится в тупике из-за того, что не смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы, как это сделали российские военные.

В частности, Залужный обратил внимание на FPV-дроны на оптоволокне, которые «придумали» в ВС РФ, способные успешно противостоять средствам РЭБ украинской армии. Кроме того, бывший главком ВСУ указал на то, что Россия подняла свои беспилотники на высоту более двух километров, в то время как Украина не преуспела в этом.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.