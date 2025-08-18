Сырский рассказал о планах по внедрению наземных роботов в ВСУ

В текущем году на фоне ухудшения положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вооружение планируется принять 15 тыс. наземных роботов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

«На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тыс. наземных роботизированных платформ различного назначения», — заявил он.

Сырский также признал, что ситуация для украинской стороны на линии боевого соприкосновения складывается сложная.

До этого главком ВСУ отметил, что даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. По его словам, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для республики сохраняется.

12 августа военный блогер Юрий Подоляка заявил, что такой паники, которая сейчас наблюдается в рядах украинской армии, не было с 2022 года.

