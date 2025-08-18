На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым

Зеленский заявил, что Украине не следовало отдавать Крым в 2014 году
true
true
true
close
Vadym Sarakhan/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении конфликта через отказ от претензий на Крым.

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал Зеленский.

Он также отметил, что стремится к скорейшему завершению боевых действий, подчеркнув необходимость долгосрочного мира.

Трамп выражал мнение, что Зеленский способен прекратить конфликт почти сразу, если откажется от Крыма и согласится не вступать в НАТО.

В понедельник в Белом доме состоится первая личная встреча Трампа и Зеленского после их февральской перепалки. По словам госсекретаря США Марко Рубио, одной из тем станет вопрос гарантий безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в Вашингтоне рассчитывают достичь договоренностей по территориальным вопросам.

В переговорах также примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20:15 мск, а многосторонний формат с лидерами ЕС начнется в 22:00 мск.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что рад приезду в Вашингтон и заявил, что хочет закончить конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами