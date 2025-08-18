Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым

Зеленский заявил, что Украине не следовало отдавать Крым в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении конфликта через отказ от претензий на Крым.

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал Зеленский.

Он также отметил, что стремится к скорейшему завершению боевых действий, подчеркнув необходимость долгосрочного мира.

Трамп выражал мнение, что Зеленский способен прекратить конфликт почти сразу, если откажется от Крыма и согласится не вступать в НАТО.

В понедельник в Белом доме состоится первая личная встреча Трампа и Зеленского после их февральской перепалки. По словам госсекретаря США Марко Рубио, одной из тем станет вопрос гарантий безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в Вашингтоне рассчитывают достичь договоренностей по территориальным вопросам.

В переговорах также примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20:15 мск, а многосторонний формат с лидерами ЕС начнется в 22:00 мск.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что рад приезду в Вашингтон и заявил, что хочет закончить конфликт.