Российский военкор предрек изменения на поле боя после одного действия Зеленского

Блогер Подоляка: если Зеленский не признает Донбасс, то будет новая реальность

В том случае, если президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом откажется признать Донбасс российским, то на поле боя в зоне проведения спецоперации сформируется новая реальность. Об этом в своем Telegram-канале написал военблогер Юрий Подоляка.

«Причем уже следующие несколько недель покажут, насколько при этом были сильны реальные позиции Москвы и Киева. Конец летней кампании и осень будут чрезвычайно жаркими», — заявил он.

Военкор добавил, что ситуация будет кардинально отличаться от летнего периода и настает новая «реальность на поле боя», исходя из которой будут формулироваться следующие предложения российской стороны.

До этого британская газета Financial Times писала, что Зеленский готов уступить утраченные территории и согласиться на мирное соглашение по текущей линии фронта, чтобы Вооруженные силы Украины остались в подконтрольных им частях Донбасса.

16 августа газета The New York Times сообщила, что американский лидер Дональд Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре» между Москвой и Киевом, если Зеленский согласится уступить России весь Донбасс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым.