В РФ заявили, что Украина солгала о выпуске собственной баллистической ракеты

«Два майора»: Украина выдала британскую FP-5 за ракету собственного производства
Anatolii Stepanov/Reuters

Украина распространяет недостоверную информацию о разработке собственной баллистической ракеты FP-5 дальностью 3000 км. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Два майора».

По данным канала, ракета FP-5 производится британской частной компанией Milanion Group Ltd, ранее известной как Milanion Limited. При этом Украина представила ее как собственную разработку.

Автор канала также заявил, что Лондон не заинтересован в достижении мира и вряд ли будет готов к компромиссам на предстоящих переговорах в Вашингтоне.

Накануне сообщалось о появлении первого фото украинской ракеты «Фламинго» с дальностью 3 тыс. км. Снимок в социальных сетях опубликовал фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий. По его словам, ракету делают на Украине, и она уже запущена в серийное производство. Лукацкий уточнил, что снял «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» рассказал, удастся ли Украине развернуть крупномасштабное производство ракет «Сапсан» и нанести массированный удар по Москве.

Все новости на тему:
Новости Украины
