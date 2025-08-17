На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось первое фото украинской ракеты «Фламинго» с дальностью 3 тыс. км

Фотограф Лукацкий опубликовал первый снимок баллистической ракеты «Фламинго»
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго».

По его словам, она способна преодолевать расстояние в 3 тыс. км. Ракету делают на Украине, и она уже запущена в серийное производство.

Лукацкий уточнил, что снял «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

На этой неделе министерство обороны и ФСБ России заявили об уничтожении украинских предприятий, которые принимали участие в разработке и производстве ракетного комплекса «Сапсан». Вполне возможно, что Киев планировал провести операцию, подобную иранскому «Правдивому обещанию — 3», когда территорию Израиля атаковали пять сотен баллистических ракет. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, удастся ли Украине развернуть крупномасштабное производство ОТРК «Сапсан» и реализовать планы по нанесению массированных ударов по Москве.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина нарастит выпуск дальнобойного оружия.

