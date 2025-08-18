На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко заявил об усилении контратак ВСУ за неделю на западе ЛНР

Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в прошедшую неделю значительно увеличили число контратак на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения на западных рубежах региона имела тенденцию к обострению. Интенсивность боевых действий значительно увеличилась на ряде участков, отметил эксперт.

«Украинские боевики продолжали оказывать сопротивление и вести контратакующие действия», — сказал он.

Также Марочко отметил, что украинские войска значительно нарастили террористическую деятельность, нанося удары по прифронтовым населенным пунктам и тыловым районам ЛНР.

14 августа глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военнослужащие ВСУ получили приказ увеличить количество атак на Луганскую народную республику с применением ударных дронов и оперативно-тактических крылатых ракет.

Он также подчеркнул, что силовые структуры держат ситуацию в регионе под контролем.

Ранее глава ЛНР заявил о полном освобождении территории республики.

