Марочко заявил об усилении контратак ВСУ за неделю на западе ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в прошедшую неделю значительно увеличили число контратак на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения на западных рубежах региона имела тенденцию к обострению. Интенсивность боевых действий значительно увеличилась на ряде участков, отметил эксперт.
«Украинские боевики продолжали оказывать сопротивление и вести контратакующие действия», — сказал он.
Также Марочко отметил, что украинские войска значительно нарастили террористическую деятельность, нанося удары по прифронтовым населенным пунктам и тыловым районам ЛНР.
14 августа глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военнослужащие ВСУ получили приказ увеличить количество атак на Луганскую народную республику с применением ударных дронов и оперативно-тактических крылатых ракет.
Он также подчеркнул, что силовые структуры держат ситуацию в регионе под контролем.
Ранее глава ЛНР заявил о полном освобождении территории республики.