Территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена на 100%. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — подчеркнул он.

24 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил о прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Петровское (украинское название — Грековка) в ЛНР в ходе активных действий со стороны российских войск.

До этого Марочко рассказал, что военнослужащие РФ планомерно выдавливали подразделения ВСУ из данного населенного пункта. По его словам, ситуация в районе Петровского осложнялась из-за особенностей рельефа местности. Эксперт уточнил, что украинские военные серьезно закрепились на этом участке.

Ранее военный эксперт сообщил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска.