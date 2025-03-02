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Сальдо заявил о благоприятной обстановке для взятия Херсона

Сальдо заявил о благоприятной ситуации для взятия Херсона
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РИА Новости

Российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная обстановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация», — сказал Сальдо.

Он добавил, что бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».

26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что остановка конфликта на текущей линии соприкосновения невозможна из-за включения Херсона, Запорожья и других находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов новых регионов в состав РФ по Конституции.

Он также отметил, что вопрос о судьбе замороженных российских активов не уйдет из повестки диалога по Украине.

Ранее на Украине задержали главу штаба антитеррористического центра СБУ.

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