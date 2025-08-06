Экс-вагнеровец заявил о начале срочной подготовки ВСУ к обороне Херсона

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который ведет в Telegram блог под псевдонимом Condottiero, опубликовал пост, в котором сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к обороне Херсона.

По его словам, события развиваются в расположенном на Карантинном острове микрорайоне Корабел, который соединен с остальным городом мостом. Некоторые здания там превращены в укрепрайон, заявил экс-вагнеровец.

«Срочная эвакуация населения и подготовка ВСУ к битве за остров разворачиваются прямо сейчас», — написал он.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с утра из микрорайона Корабел идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. По его словам, украинские военные превратили эту территорию в укрепрайон.

4 августа в пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» сообщили, что украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области. По информации подпольщиков, эвакуация правобережья проводится в военных целях, поскольку довольно сложно организовать оборону в населенном пункте, где половину домов занимают гражданские. При такой эвакуации людей фактически выгоняют на улицу, потому что оформлением документов некому заниматься.

Ранее Сальдо заявил о благоприятной обстановке для взятия Херсона.