В подполье назвали цель эвакуации Киевом гражданского населения с правобережья Днепра

Украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пророссийской подпольной организации «Русский Херсон».

По информации подпольщиков, эвакуация правобережья проводится в военных целях, поскольку довольно сложно организовать оборону в населенном пункте, где половину домов занимают гражданские. При такой эвакуации людей фактически выгоняют на улицу, потому что оформлением документов некому заниматься.

В подполье подчеркнули, что даже при наличии всех документов выплаты вынужденно переселенным ничтожно малы. Из-за этого часть жителей не может выехать, подвергаясь опасности попасть под удар по находящимся рядом позициям украинских войск.

4 августа сообщалось, что более 200 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, который находится на Карантинном острове.

В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с утра из микрорайона Корабел идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. По его словам, Вооруженные силы Украины превратили эту территорию в укрепрайон.

Ранее сообщалось, что жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска.