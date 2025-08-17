На севере Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

На севере Украины в Черниговской области произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

«В Чернигове прозвучал взрыв», — говорится в посте.

После этого тревогу на территории области отменили, ее ввели в Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого сообщалось, что несколько взрывов произошло в городе Сумы на северо-востоке Украины. На территории Сумской области действует воздушная тревога.

15 августа в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошел взрыв. В тот момент в четырех областях страны — Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской — действовала воздушная тревога.

В этот же день Telegram-канал SHOT писал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Курск, в результате чего предварительно пострадали несколько человек. Точное число пострадавших пока неизвестно, официальная информация на этот счет не поступала.

Ранее в Одессе после взрывов начались сильные пожары.