В украинском городе произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

Какие-либо подробности в материале не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сейчас на территории Сумской области действует воздушная тревога. Сирены работают уже более двух часов.

15 августа в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошел взрыв. В тот момент в четырех областях страны — Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской — действовала воздушная тревога.

10 августа Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что железнодорожная инфраструктура в городе Синельниково в Днепропетровской области подверглась массированному удару. По информации журналистов, в результате атаки произошло как минимум 20 мощных взрывов. Их эпицентром стал местный железнодорожный вокзал.

Кроме того, часть ударов пришлась по объектам энергетической инфраструктуры. В том числе была задета электрическая подстанция.

Ранее в Одессе после взрывов начались сильные пожары.