На юго-востоке Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«В Днепре слышно звуки взрыва», — говорится в материале.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время в четырех регионах страны действует воздушная тревога. Сирены работают в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Вечером 14 августа в городе Сумы на северо-востоке Украины произошли два взрыва. В тот момент на территории Сумской области действовала воздушная тревога.

10 августа украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на власти сообщило, что здание военной администрации Сумской области подверглось удару. По информации журналистов, Вооруженные силы РФ в ходе соответствующей операции применили беспилотный летательный аппарат. Дрон упал на крышу строения, впоследствии эту информацию подтвердил мэр административного центра региона Александр Лысенко. Другие подробности не поступали.

Ранее на железнодорожном вокзале в Днепропетровской области произошли взрывы.