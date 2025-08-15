На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Украины произошел взрыв

В украинском городе Днепре произошел взрыв
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Взрыв произошел в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«В Днепре слышно звуки взрыва», — говорится в материале.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время в четырех регионах страны действует воздушная тревога. Сирены работают в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Вечером 14 августа в городе Сумы на северо-востоке Украины произошли два взрыва. В тот момент на территории Сумской области действовала воздушная тревога.

10 августа украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на власти сообщило, что здание военной администрации Сумской области подверглось удару. По информации журналистов, Вооруженные силы РФ в ходе соответствующей операции применили беспилотный летательный аппарат. Дрон упал на крышу строения, впоследствии эту информацию подтвердил мэр административного центра региона Александр Лысенко. Другие подробности не поступали.

Ранее на железнодорожном вокзале в Днепропетровской области произошли взрывы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами