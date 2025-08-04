В Одессе после взрывов начались сильные пожары

Сильные пожары начались ночью в Одессе, где прогремели несколько серий взрывов. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС в Telegram-канале.
«Вспыхнули масштабные пожары», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возгорания уже ликвидировали.
В ночь на 4 августа в Одессе на юге Украины опять прозвучали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области. В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.
Прошлой ночью взрывы раздались в украинской столице. Они тоже произошли на фоне воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.