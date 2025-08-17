На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В украинской армии появились женские расчеты БПЛА из-за нехватки личного состава

ТАСС: ВСУ сформировали женские расчеты БПЛА
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины начало формировать женские расчеты БПЛА в 92-й отдельной штурмовой бригаде (ОШБр) на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу», — сказали агентству в силовых структурах РФ.

В июле этого года украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада не станет принимать законопроект, в рамках которого предполагается мобилизация женщин в ряды вооруженных сил.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на фоне ужесточения мобилизации украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» правительства республики и перестать «поддерживать систему». По его словам, в скором времени на Украине поднимут вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.

Ранее в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами