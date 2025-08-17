Командование Вооруженных сил Украины начало формировать женские расчеты БПЛА в 92-й отдельной штурмовой бригаде (ОШБр) на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу», — сказали агентству в силовых структурах РФ.

В июле этого года украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада не станет принимать законопроект, в рамках которого предполагается мобилизация женщин в ряды вооруженных сил.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на фоне ужесточения мобилизации украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» правительства республики и перестать «поддерживать систему». По его словам, в скором времени на Украине поднимут вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.

Ранее в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК.