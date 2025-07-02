Арестович призвал украинцев «не поддерживать систему» на Украине

На фоне ужесточения мобилизации на Украине украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» киевского режима и перестать «поддерживать систему». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Вскоре встанет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин. Что может сделать простой человек в этой ситуации? Не поддерживать систему. Не участвовать в её людоедских практиках», — подчеркнул он.

По мнению Арестовича, можно бороться словом или «хотя бы внутренне не соглашаться с системой».

Бронь от мобилизации будет постепенно отменяться, считает он, а «бусиков меньше не станет».

В конце июня Арестович отмечал, что закрытие «политического образования Украина» неизбежно, поскольку Киев не сможет победить в конфликте с Россией.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».