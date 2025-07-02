На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестович призвал украинцев «не поддерживать систему» на Украине

Арестович: украинцам нужно перестать поддерживать систему на Украине
true
true
true
close
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

На фоне ужесточения мобилизации на Украине украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» киевского режима и перестать «поддерживать систему». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Вскоре встанет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин. Что может сделать простой человек в этой ситуации? Не поддерживать систему. Не участвовать в её людоедских практиках», — подчеркнул он.

По мнению Арестовича, можно бороться словом или «хотя бы внутренне не соглашаться с системой».

Бронь от мобилизации будет постепенно отменяться, считает он, а «бусиков меньше не станет».

В конце июня Арестович отмечал, что закрытие «политического образования Украина» неизбежно, поскольку Киев не сможет победить в конфликте с Россией.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами