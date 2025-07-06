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В Раде отказались принимать закон о мобилизации женщин в ВСУ

Депутат Гончаренко: Рада не допустит мобилизацию женщин на Украине
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Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада не станет принимать законопроект, в рамках которого предполагается мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Женщин не будут мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте [экс-советника офиса президента Украины Алексея] Арестовича. Рада никогда не позволит мобилизацию женщин», — написал депутат.

2 июля Арестович заявил, что на фоне ужесточения мобилизации украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» правительства республики и перестать «поддерживать систему». По его словам, в скором времени на Украине поднимут вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.

В июне немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Журналисты отметили, что данный вопрос вызвал бурные обсуждения на Украине еще три года назад.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».

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