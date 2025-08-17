Украинский беспилотник нанес удар по автодороге в Курской области

Хинштейн: два человека пострадали при атаке БПЛА на автодорогу в Курской области

Два человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона на Рыльский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по автомобильной дороге Рыльск — Хомутовка.

«В результате <...> пострадали два пассажира проезжающего мимо «Камаза», это мужчины 37 и 20 лет. У них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения», — говорится в заявлении.

По словам Хинштейна, раненых уже доставили в Курскую областную больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

16 августа украинские войска обстреляли село Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадала одна местная жительница. У нее диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки. Изначально женщину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, но после оказания первой помощи врачи решили перевести ее в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Самарской области один человек пострадал во время пожара, начавшегося после атаки БПЛА.