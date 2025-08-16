На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один человек пострадал во время пожара после атаки БПЛА в Самарской области

В Сызрани при ликвидации последствий атаки БПЛА пострадал один человек
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

При ликвидации последствий атаки беспилотников, которая произошла 15 августа в Сызрани Самарской области, пострадал один из руководителей противопожарной службы города. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Володченков, передает ТАСС.

«К сожалению, при ликвидации пожара пострадал один из руководителей противопожарной службы», — написал он.

Пострадавший получил отравление угарным газом и был доставлен в центральную городскую больницу. В данный момент его состояние стабильное, угрозы жизни нет, добавил Володченков.

В ночь на 15 августа средства ПВО ликвидировали над регионами России 53 украинских БПЛА. По данным ведомства, 13 БПЛА было сбито над Курской областью, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской. Кроме того, по четыре дрона уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Ранее жительнице Белгородской области осколками дрона посекло ногу.

