На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пророссийское подполье сообщило о поражении боевиков «Азова» в Харькове

Подпольщик Лебедев: в Харьковской области поражено подразделение «Азова»
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

По боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Харьковской области был нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, подразделение экстремистов подверглось поражению в результате действий российских сил. Он уточнил, что с 2023 года командование отдельного отряда специального назначения «Азов» перешло к 12-й бригаде оперативного назначения национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого, заменив состав, который ранее входил в эту бригаду.

До этого агентство писало, что бойцы Вооруженных сил Украины переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях страны.

По словам источника агентства, через канал передачи проходило различное оружие, включая автоматы Калашникова АК-74, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. Он добавил, что правоохранители на Украине долго закрывали глаза на незаконную продажу оружия солдатами ВСУ.

Ранее РИА Новости сообщило о «Гитлерюгенде» для школьников Украины в Британии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами