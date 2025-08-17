По боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Харьковской области был нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, подразделение экстремистов подверглось поражению в результате действий российских сил. Он уточнил, что с 2023 года командование отдельного отряда специального назначения «Азов» перешло к 12-й бригаде оперативного назначения национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого, заменив состав, который ранее входил в эту бригаду.

До этого агентство писало, что бойцы Вооруженных сил Украины переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях страны.

По словам источника агентства, через канал передачи проходило различное оружие, включая автоматы Калашникова АК-74, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. Он добавил, что правоохранители на Украине долго закрывали глаза на незаконную продажу оружия солдатами ВСУ.

Ранее РИА Новости сообщило о «Гитлерюгенде» для школьников Украины в Британии.