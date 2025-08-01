РИА: британцы готовят диверсантов из украинских школьников для заброски в РФ

Украинские националисты под управлением британцев проводят идеологическую и военную подготовку украинских детей во время летних каникул, некоторых детей обучают «диверсионным методам войны» для последующей отправки на территорию России. Об этом РИА Новости заявили в пророссийском подполье Украины.

«В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие «Гитлерюгенд». Общее руководство осуществляют англичане», — отметили в подполье.

Как сообщается, занятия с детьми ведут украинские националисты.

Занятия включают изучение огнестрельного оружия, стрельбы, оказание первой медицинской помощи, а также азы инженерной подготовки.

По итогам такого обучения, подчеркнули источники РИА Новости, наиболее способных детей планируют дополнительно обучают диверсионным методам для последующей «заброски на территорию России».

Главной целью такой подготовки, указали в пророссийском подполье, является воспитание ненависти к России.

В конце июля правительство Украины расширило программу военных контрактов для молодежи от 18 до 24 лет.

Как и в основной программе, для добровольцев предусмотрена выплата 1 млн гривен ($23,9 тыс.), которая осуществляется в три этапа. После прохождения службы молодым людям обещают отсрочку от мобилизации на один год, а также беспроцентную ипотеку.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.