На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о канале передачи оружия ВСУ криминальным группировкам Киева

РИА Новости: ВСУ наладили поставки оружия из зоны боевых действий криминалу
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины», — заявил он.

По словам источника агентства, через канал передачи проходило различное оружие, включая автоматы Калашникова АК-74, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. Он добавил, что правоохранители на Украине долго закрывали глаза на незаконную продажу оружия солдатами ВСУ.

До этого представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в рядах украинских войск в большом количестве служат криминальные авторитеты. По его словам, криминальным авторитетам в ВСУ можно грабить «все, что угодно» за исключением банков и тех, «у кого крыша».

Ранее на Украине военного задержали за хищения на закупке дронов для армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами