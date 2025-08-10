Стало известно о канале передачи оружия ВСУ криминальным группировкам Киева

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины», — заявил он.

По словам источника агентства, через канал передачи проходило различное оружие, включая автоматы Калашникова АК-74, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. Он добавил, что правоохранители на Украине долго закрывали глаза на незаконную продажу оружия солдатами ВСУ.

До этого представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в рядах украинских войск в большом количестве служат криминальные авторитеты. По его словам, криминальным авторитетам в ВСУ можно грабить «все, что угодно» за исключением банков и тех, «у кого крыша».

Ранее на Украине военного задержали за хищения на закупке дронов для армии.