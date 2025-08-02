Власти Пензенской области пообещали выплатить 1 млн рублей семье погибшей при атаке БПЛА

Правительство Пензенской области выплатит 1 миллион рублей семье женщины, которая погибла при атаке беспилотников на предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, трое пострадавших сотрудников завода получат по 500 тысяч рублей.

Он отметил, что сегодня была совершена вторая за неделю атака дронов на объект пензенской промышленности.

Утром Мельниченко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Пензенской областью.

Также он предупредил об ограничении работы интернета в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности населения.

2 августа в министерстве обороны РФ рассказали, что системы ПВО в течение ночи сбили 112 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа.

Наибольшее количество целей — 34 — уничтожили в Ростовской области. При этом в Пензенской области ликвидировали четыре дрона.

Ранее в Самарской области при атаке БПЛА пострадал пожилой мужчина.