Кадыров рассказал, куда обращаться насильно мобилизованным бойцам ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал насильно мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) или их родственников обратиться за помощью через специальный Telegram-канал.

«Обращаясь к населению Украины. Хочу сказать, что у вас все еще есть выбор. Если вы знаете, что вашего родственника могут забрать, не ждите. Специально для таких случаев создан Telegram-канал «Миру Мир»», — написал чеченский лидер.

Кадыров пояснил, что после того, как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывести потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

В случае, если насильно мобилизованного отправили на фронт, но боец не желает участвовать в боевых действиях, Кадыров посоветовал также обратиться через тот же Telegram-канал.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий. По словам Чернеца, многие украинцы уклоняются от мобилизации, прячутся дома, а на улицу выходят лишь их жены. Он и сам долго избегал военкомата, но однажды вышел за сигаретами и сразу попался работникам ТЦК.

Ранее стало известно о желании бойцов «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) оставить позиции в Сумской области.