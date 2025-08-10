На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал о попытках ВСУ атаковать Чечню

Кадыров: ВСУ в период с 8 по 10 августа пытались атаковать объекты в Чечне
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 8 по 10 августа пытались атаковать объекты на территории Чечни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА», — заявил он.

По словам Кадырова, оба объекта были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Глава Чечни выразил благодарность оперативному штабу под руководством Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия.

Помимо этого, он призвал жителей сохранять бдительность и обращаться по номеру 112 в случае обнаружения летательных объектов.

В июле Кадыров призвал насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ или их родственников обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир». Чеченский лидер пояснил, что после того, как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывести потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Коми польскими беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами