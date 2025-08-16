На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительнице Белгородской области осколками дрона посекло ногу, она в больнице

Гладков: при обстреле села Безлюдовка пострадала женщина
true
true
true
close
РИА Новости

Обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось село Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области, ранена мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области рассказал, что пострадавшую, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Гладков также добавил, что в результате атаки повреждены забор домовладения и автомобиль.

До этого стало известно, что ситуация в Белгородской области, особенно, в приграничных районах становится напряженной из-за увеличившихся атака украинских БПЛА. Региональные власти делают все, чтобы защитить жителей области.

Накануне Гладков сообщил, что пять муниципалитетов Белгородского региона подверглись ударам со стороны ВСУ, в результате чего пострадал один мирный житель. До этого в Белгороде женщина получила ранение после взрыва украинского дрона у многоэтажки.

Ранее СК предъявил обвинение в терроризме командиру ВСУ из-за атак на Белгород.

Обстрелы Белгородской области
