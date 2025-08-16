Средства ПВО в течение часа сбили четыре БПЛА над Ростовской областью

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны: средства ПВО за час сбили четыре БПЛА над Ростовской областью
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение одного часа ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Пятнадцатого августа с 22.55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области», — указали в военном ведомстве.

15 августа атака украинских БПЛА привела к повреждению 33 домов в Ростове-на-Дону.

Утром того же дня военные России успешно отразили нападение беспилотников на Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе атаки дронов возникли несколько очагов возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены. Кроме того, он отметил, что в частном доме в селе Николаевка Неклиновского района были повреждены стены.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.

Атаки БПЛА на Россию
