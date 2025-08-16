На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник главы ДНР счел обстрел Донецка провокацией в преддверии саммита на Аляске

Кимаковский назвал удар по Донецку провокацией в преддверии саммита на Аляске
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку являются провокацией в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Этот обстрел — чистой воды кровавая провокация противника, направленная на попытку дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать саммит президентов России и США», — подчеркнул он.

Незадолго до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска атаковали город. Зафиксировано прямое попадание дальнобойного вооружения по Киевскому проспекту. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома и учебное учреждение.

В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы, еще три человека были ранены. По словам мэра, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее четыре ребенка пострадали в ДНР при атаке ВСУ.

