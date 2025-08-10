На Украине сообщили о взрывах на вокзале и у электроподстанции в Днепропетровской области

В городе Синельниково Днепропетровской области был нанесен массированный удар по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

По оперативным данным, в результате атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, эпицентром которых стал местный железнодорожный вокзал.

По предварительной информации, часть ударов пришлась по энергообъектам, в том числе по электроподстанции.

До этого пресс-служба компании «Нафтогаз» сообщила, что по ее объектам были нанесены удары, после чего было зафиксировано наличие разрушений. Точные локации пострадавших объектов не уточили.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

