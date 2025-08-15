Более 10 беспилотников сбили в Белгородской области

Силы ПВО сбили 11 беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

«С 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В период с 8:00 до 11:00 мск были сбиты 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Из них 7 – над Белгородской областью, 6 – над Крымом, 1 – над акваторией Черного моря.

Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска продолжают целенаправленные атаки на Белгород. Он рассказал, что в результате атак на центр города ранения получили двое мужчин. Один из них получил проникающее ранение живота, у второго — осколочные ранения ног.

Ранее мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области.