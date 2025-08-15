Два мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по центру Белгорода

Украина продолжает целенаправленные атаки на Белгород, ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Двое мужчин получили ранения в результате атаки БПЛА на центр города. У одного из них проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжелое. У второго — осколочные ранения ног. Их доставляют в областную клиническую больницу, рассказал Гладков.

На месте атаки повреждено остекление административного здания.

Помимо этого, были выбиты окна в нескольких квартирах, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля. Остекление и фасад также повреждены у еще одного административного здания.

Информация о последствиях уточняется.

Ранним утром 14 августа украинские военные нанесли удар по зданию правительства Белгородской области.

Ранее Гладков показал момент удара дрона по «Белгород-Арене».