Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Мужчина пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удару подверглась машина в селе Дунайка.

«Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Гладков уточнил, что сейчас врачи оказывают раненому всю необходимую помощь. Также он добавил, что в результате атаки транспортное средство получило повреждения.

15 августа губернатор Белгородской области заявил, что украинские беспилотники атаковали административный центр региона. Несколько зданий, включая жилые дома, получили повреждения. Кроме того, был нанесен урон двум легковым автомобилям.

Как рассказал Гладков, из-за действий ВСУ пострадали два человека. У первого мужчины диагностировали проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжелое. Второй мужчина получил осколочные ранения ног.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадал ребенок.