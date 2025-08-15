На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Мужчина пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удару подверглась машина в селе Дунайка.

«Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Гладков уточнил, что сейчас врачи оказывают раненому всю необходимую помощь. Также он добавил, что в результате атаки транспортное средство получило повреждения.

15 августа губернатор Белгородской области заявил, что украинские беспилотники атаковали административный центр региона. Несколько зданий, включая жилые дома, получили повреждения. Кроме того, был нанесен урон двум легковым автомобилям.

Как рассказал Гладков, из-за действий ВСУ пострадали два человека. У первого мужчины диагностировали проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжелое. Второй мужчина получил осколочные ранения ног.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадал ребенок.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами