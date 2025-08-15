На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На военном аэродроме в Молдавии разместили украинские самолеты

Молдавия разместила у себя пять самолетов Украины, включая военно-транспортные
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Украинские самолеты, включая военно-транспортные воздушные суда, были размещены на аэродроме Маркулешты в Молдавии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гражданскую авиационную администрацию республики.

По данным ведомства, Киев обратился к Кишиневу с просьбой разместить пять самолетов, предназначенных для гуманитарных и аварийных миссий. В результате на территорию Молдавии были отправлены три Ан-32Р и по одному Ан-26, Ан-32В.

В заявлении подчеркивается, что пребывание данных воздушных судов в Молдавии «проводится в строгом соответствии с законодательством» республики.

Ожидается, что техническое обслуживание самолетов будут осуществлять авторизованные компании. Как отметили в ведомстве, Ан-32Р используют для тушения пожаров. В свою очередь, Ан-32В и Ан-26 — это самолеты, которые классифицируются как военно-транспортные.

В конце июня российские войска нанесли удары по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Telegram-канал «Молдовsky» сообщил, что в результате были ликвидированы военнослужащие из Молдавии, которых направили на Украину по договоренности между президентами двух стран Майей Санду и Владимиром Зеленским. Позже эту информацию опровергло молдавское министерство обороны.

Ранее в Молдавии заявили, что прочный мир может быть достигнут только с Украиной за столом переговоров.

