Президент Молдавии заявила о необходимости присутствия Украины за столом переговоров

Санду: прочный мир может быть достигнут только с Украиной за столом переговоров

Молдавия полностью поддерживает Украину. Об этом на своей странице в соцсети X написала президент республики Майя Санду.

«Справедливый и прочный мир может быть достигнут только с Украиной за столом переговоров, самостоятельно определяющей свое будущее. Европа незаменима в этих усилиях — от нее зависит наша общая безопасность», — написала она.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

