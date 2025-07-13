Молдавские военные, которых направили на Украину по договоренности президента республики Майи Санду с украинским лидером Владимиром Зеленским, погибли в конце июня при ударе ВС РФ по полигону ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Молдовsky».

По данным источника в оборонном ведомстве Молдавии, контрактники из Молдавии проходили подготовку на полигоне, который атаковали российские военные. Их отправили на обучение и перенимание военного опыта.

«Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, еще двое ранены», — говорится в публикации.

22 июня Минобороны России сообщило, что расчет «Искандер-М» ударил по учебно-тренировочному полигону ВСУ в Давыдов Броде в Херсонской области. В ведомстве уточнили, что атака произошла в момент наибольшего скопления украинских военных на полигоне.

Этот удар был запечатлен на видео и опубликован в сети. В ролике видно, как кассетные боеприпасы взрываются над полигоном.

13 июля в молдавском министерстве обороны назвали «ложью» информацию о ликвидации военнослужащих Молдавии в Херсонской области. В ведомстве добавили, что подобные сведения «сфабрикованы для манипулирования общественным мнением», чтобы дискредитировать армию Молдавии.

Ранее в Кишиневе заявили, что Молдавию превращают в анклав против РФ.