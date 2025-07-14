Минобороны Молдавии отреагировало на информацию о ликвидации своих солдат на Украине

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения о ликвидации своих военнослужащих на территории Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.
«Распространяемые сведения не соответствуют действительности», — подчеркнули в министерстве.
Речь идет о публикациях в Telegram-каналах, утверждавших об участии молдавских граждан в боевых действиях.
13 июля сообщалось, что на Украине в результате удара российских войск по учебному полигону ВСУ были ликвидированы несколько иностранных наемников из Молдавии.
По информации каналов, молдавские военнослужащие проходили подготовку в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Их отправили туда якобы в рамках негласной договоренности между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским, с целью обмена боевым опытом.
По предварительным данным, из десяти направленных бойцов четверых устранили, а еще двое получили ранения.
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