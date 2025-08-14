На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок получил ранения при ударе беспилотников по Белгородской области

Гладков: 12-летний мальчик пострадал при атаке БПЛА на Белгородскую область
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги», — рассказал глава региона.

Он уточнил, что бригада скорой помощи доставляет несовершеннолетнего в детскую областную клиническую больницу.

При этом в населенном пункте в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады и посечен осколками легковой автомобиль.

Украинские войска также атаковали село Бочковка в Белгородском районе. В результате повреждены гараж и окна в частном доме. В поселке Майский пострадала кровля частного дома, в селе Никольское — окна, забор и ворота.

Кроме того, Гладков рассказал, что в Белгороде из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден фасад социального объекта, выбиты окна в девяти квартирах трех многоквартирных домов, осколками посечены 23 автомобиля.

«Также в одном коммерческом объекте повреждена кровля, у еще одного предприятия — остекление», — добавил губернатор.

14 августа украинские военные нанесли удар по зданию правительства Белгородской области.

Позже глава региона заявил, что строение вновь подверглось атаке — по нему ударили с помощью БПЛА. Гладков уточнил, что в здании оказались выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того, из-за действий ВСУ в Белгороде были повреждены шесть автомобилей и несколько жилых домов. В одном из них начался пожар, который ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью.

