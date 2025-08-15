Мирошник сообщил об атаке дронов на многоэтажные дома в Лисичанске

Украинские беспилотники атаковали многоэтажные дома в Лисичанске, есть повреждения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР», — написал он.
В результате атаки повреждены квартиры в жилых многоэтажках, в некоторых местах произошли возгорания.
В данный момент информации о пострадавших нет, добавил Мирошник.
Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска продолжают целенаправленные атаки на Белгород. Он рассказал, что в результате атак на центр города ранения получили двое мужчин. Один из них получил проникающее ранение живота, у второго — осколочные ранения ног.
Накануне ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области.
Ранее ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска.