Мирошник сообщил об атаке дронов на многоэтажные дома в Лисичанске

Мирошник: ВСУ нанесли серию дроновых ударов по микрорайону в Лисичанске

Украинские беспилотники атаковали многоэтажные дома в Лисичанске, есть повреждения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«ВСУ нанесли серию дроновых ударов по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР», — написал он.

В результате атаки повреждены квартиры в жилых многоэтажках, в некоторых местах произошли возгорания.

В данный момент информации о пострадавших нет, добавил Мирошник.

Утром 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска продолжают целенаправленные атаки на Белгород. Он рассказал, что в результате атак на центр города ранения получили двое мужчин. Один из них получил проникающее ранение живота, у второго — осколочные ранения ног.

Накануне ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области.

Ранее ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска.