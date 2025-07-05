Военкоры рассказали о дерзком маневре российских войск в Запорожской области

«РВ»: войска РФ прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали ВСУ с фланга

В Запорожской области российские войска прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фланга. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его информации, в результате такого дерзкого маневра военные ВС РФ смогли закрепиться в северо-западной части населенного пункта Каменское.

«Большая часть поселка под контролем наших подразделений. После форсирования бывшего Каховского водохранилища наши бойцы атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населенного пункта и продвинулись там, создав новый плацдарм», — сказано в сообщении.

2 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные вытеснили подразделения ВСУ из села Малиновка в Запорожской области. Этот населенный пункт расположен восточнее города Гуляйполе, который является крупным логистическим и командным пунктом украинской армии.

Ранее Медведев рассказал о «новых реалиях на земле» из-за наступления ВС РФ.