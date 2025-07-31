Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области отказываются от эвакуации в ожидании прихода российских войск. Об этом ТАСС рассказали в подпольной организации «Русский Херсон».

«Они не хотят уезжать из своих домов и не хотят дальше терпеть гнет киевских властей. Люди просто хотят жить, они хотят гарантий», — отметил собеседник агентства, добавив, что эти гарантии им готова предоставить Россия.

Источник добавил, что некоторые люди в то же время пытаются продать свое жилье, однако это зачастую безуспешно. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не стесняются бить по гражданским объектам, поэтому существует риск, что дома могут быть разрушены. Поэтому те немногие, кто согласился на эвакуацию, вынуждены просто покинуть свои дома.

До этого в российских силовых структурах заявили, что украинские власти думают о принудительной эвакуации населения Запорожья на фоне отказа людей добровольно покидать свои дома. Источник отметил, что в настоящее время власти Украины в основном отправляют по селам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться. Однако редко кто на это соглашается, поскольку люди понимают, что после оставления своих жилищ «они мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими».

Ранее в Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева.