«Бомбоубежища не спасут»: Россия даст ответ на возможное нападение НАТО на Калининград

Россия ответит на любое нападение на Калининградскую область, а «европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут», заявил депутат Андрей Колесник в ответ на угрозы НАТО о мгновенном уничтожении территории. При этом буквально накануне замглавы МИД Сергей Рябков подтвердил, что Москва готова обеспечивать безопасность региона всеми средствами. Подробнее о том, что ждет альянс в случае нападения — в материале «Газеты.Ru».

Если страны НАТО ударят по Калининградской области, то европейские столицы альянса падут, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

«Наша Калининградская область у НАТО как в кость в горле. <…> Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям», — сказал Колесник.

По словам депутата, Россия готова к любому нападению на Калининградскую область:

«Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы. <…> Относимся к этому очень серьезно. Европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут».

Замглавы МИД Сергей Рябков накануне заверил, что Калининградскую область будут защищать всеми доступными средствами.

«Все демарши делаются, все сигналы [до США] доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность».

«Европа поперхнется Калининградом»

Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что любые попытки захвата Калининградской области обернутся катастрофой для НАТО.

«Балтийск защищен, и это не плакатные лозунги. Я знаю, что поставленного туда оружия хватит для того, чтобы вся Европа поперхнулась Калининградом», — отметил эксперт.

По словам Артамонова, в регионе находятся лучше комплексы ПВО, РЭБ, ракетные установки, возможно, «Орешник». Подобные ракеты нельзя перехватить, поэтому они могут достичь любой точки Европы. Кроме этого, в области стоит Балтийский флот. Эксперт добавил, что, несмотря на размеры и расположение Калининградской области, регион не так просто захватить. Артамонов отметил, что Израиль также имеет небольшие размеры и окружен враждебно настроенными соседями, однако у них есть боеспособная армия, которая может дать отпор.

Подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник сказал, что Калининград нельзя напичкать оружием, так как там слишком мало места. По его словам, по региону можно бить со всех сторон, из-за чего может возникнуть перегрузка системы ПВО. Крапивник отметил, что для успеха странам НАТО придется взять регион быстро, так как оттуда полетят ракеты, а Москва будет пробивать коридор к области.

«Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках», — заключил эксперт.

Угрозы НАТО

В июле командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сказал, что альянс может быстро уничтожить Калининградскую область, так как регион со всех сторон окружен членами НАТО.

Затем главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил, что НАТО вступит в военный конфликт с Россией и Китаем в 2027 году из-за желания лидера КНР Си Цзиньпина вернуть контроль над Тайванем. В свою очередь, Петр Мицкевич из Института политических наук Гданьского университета одобрил планы НАТО, так как операция якобы поможет заблокировать некое сухопутное наступление с территории Белоруссии.

Однако бывший командующий Вооруженными силами Литвы Валдас Туткус предостерег своих коллег от резких заявлений.

«Калининград — это не какая-то база в Сирии или Бенгази. Там нет партизан в тапочках и с автоматами Калашникова. Там есть ядерное оружие. Калининград — это волк, засунутый в стадо овец стран НАТО. И если кто-то по нему ударит, ответ придет через несколько минут. И не в Пентагон. А сюда — в Каунас, Шяуляй, Мариямполе», — приводит его слова Sputnik Литва.