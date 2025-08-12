На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал о трех странах ЕС, мечтающих о Калининградской области

Политолог Орлов: три страны ЕС хотят заполучить Калининградскую область
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Заполучить Калининградскую область в свой состав мечтают как минимум три государства, входящие в Евросоюз. Об этом в беседе с RT рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Ностальгию здесь испытывает определенная часть граждан Германии. Историческое обоснование, что Калининград должен принадлежать им, ищут и консервативно-националистические силы в Литве», — перечислил эксперт.

При этом, по его словам, наибольшее внимание этому вопросу уделяют в Польше: страна регулярно наращивает военный потенциал и проводит учения вблизи Калининградской области.

Орлов подчеркнул, что пока польские власти не решаются на военную кампанию, поскольку опасаются жесткого ответа РФ.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. По его словам, такой план уже разработан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожным сигналом антироссийские заявления руководителей НАТО и европейских чиновников.

Ранее в России предупредили НАТО об уничтожении столиц Европы за атаку на Калининград.

