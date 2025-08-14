Угроза атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что тревога в связи с непосредственным ударом беспилотников объявлена в Кантемировском районе.

Также Гусев призвал местных жителей зайти в помещение и не приближаться к окнам. В случае, если был замечен БПЛА — сразу покинуть зону его видимости и позвонить по телефону 112.

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 вражеских БПЛА самолетного типа были сбиты Брянской области, еще 11 беспилотников сбили над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также по два — над Крымом и Азовским морем.

Ранее удар ВСУ вызвал пожар на топливной инфраструктуре в Брянской области.