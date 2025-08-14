На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали количество украинских военных, переживших ампутацию

The Telegraph: около 40 тыс. украинских солдат пережили ампутацию конечностей
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Порядка 40 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пережили ампутацию. Об этом пишет The Telegraph.

«Оценки числа украинских ампутантов сильно разнятся – общепринятая медианная цифра составляет около 40 тыс.», — говорится в статье.

В публикации отметили, что данное количество примерно соответствует числу британских бойцов, потерявших конечности в Первой мировой войне.

Журналисты добавили для сравнения, что количество британских «ампутантов» во Второй мировой войне составило около 12 тыс. бойцов. При этом, по данным издания, чуть более 5 тыс. американцев потеряли конечности во Вьетнаме.

До этого стало известно, что в начала специальной военной операции Украину покинули около 650 тыс. украинцев, подлежащих призыву. В публикации уточняется, что часть тех, кто остался на Украине, скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования, дают взятки и делают все возможное, чтобы не идти на передовую.

Ранее военный эксперт оценил значение взятия Искры в ДНР.

