Более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских войск после завершения боев за населенный пункт Искра в Донецкой народной республике. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации», — добавил он.

14 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Речь идет о Щербиновке и Искре. В боях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг», а за второй — подразделения группировки российских войск «Восток».

Как рассказал командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным «Турист», Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно задействовали женщин-солдат в боях за Щербиновку. Он предположил, что женщины входили в состав расчетов беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

