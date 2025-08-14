С начала специальной военной операции Украину покинули около 650 тысяч украинских мужчин, подлежащих призыву, сообщает британское издание The Telegraph.

В публикации уточняется, что часть тех, кто остался на Украине, скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования, дают взятки и делают все возможное, чтобы не идти на передовую.

На передовой также процветает дезертирство. Ежедневно свои позиции покидают около 400 военнослужащих. С начала года было зафиксировано более 120 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления военной части. В статье отмечается, что все чаще можно встретить тех, кто делится на два лагеря – одни идут воевать, а другие стараются уклониться от призыва.

Многие военнопленные, оказавшись в российском плену, отказываются возвращаться на родину и просят политического убежища в России.

По официальным данным украинских правоохранительных органов, количество заведенных дел по сбежавшим со службы военным остается на уровне, близком к 20 тысяч в месяц.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ стали чаще саботировать приказы руководства.