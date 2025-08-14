Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью и Краснодарским краем. Отмечается, что в период с 11:00 до 14:00 мск российские военные ликвидировали 8 дронов над Белгородской областью, еще 2 — над Краснодарским краем.

Кроме того, 14 августа Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах по фактам атак украинских дронов на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, административный центр региона подвергся атакам, каких еще не было в современной истории. 13 августа город атаковало большое количество БПЛА. На следующий день Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по Белгороду.

