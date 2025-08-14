Силы ПВО над Белгородской областью и Кубанью отразили атаки дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 11:00 до 14:00 мск российские военные ликвидировали 8 дронов над Белгородской областью, еще 2 — над Краснодарским краем.

Рано утром 14 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по зданию правительства региона, которое находится в Белгороде, нанесен удар. Позже он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли дронами четыре таких удара.

В поселке Разумное в результате атаки дрона по частному дому женщина получила ранения. Ее доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказали медпомощь. Сейчас она лечится амбулаторно. Также в одной многоэтажке загорелся балкон квартиры, возгорание удалось оперативно ликвидировать. У рядом стоящего дома выбиты окна на нескольких этажах, рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что госучреждения в Белгороде перевели на дистанционный режим работы на фоне атак ВСУ.