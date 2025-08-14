На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одессу внесли в список территорий возможных боевых действий

На Украине Одессу включили в список территорий возможных боевых действий
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Город Одесса и свыше 100 населенных пунктов Одесской области внесли в список территорий, где ведутся или возможны боевые действия. Об этом говорится в приказе министерства общин и территорий Украины.

Из документа следует, что кроме Одессы в зону боевых действий теперь входят еще 119 населенных пунктов региона, включая Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие районы. Согласно закону о «Правовом режиме военного положения», в административном центре области теперь официально может быть назначена городская военная администрация по примеру Сум, Харькова, Николаева и прочих прифронтовых городов.

Глава минобороны Украины Рустем Умеров утвердил приказ. Документ подписал вице-премьер по вопросам реконструкции и министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В конце июня неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил в интервью газете The Financial Times, что главной военной целью России является взятие Одессы.

Ранее Путин заявил, что Одесса является русским городом.

